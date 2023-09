Hamburg (ots) - "Gemeinsam an Energie gewinnen!" Unter diesem Motto kommt die

Integration des deutschen Projektentwicklers OSTWIND in das Energieunternehmen

Ørsted jetzt zu ihrem Abschluss. Ab dem 28. September wird OSTWIND zu Ørsted und

will dann gemeinsam mit dem gleichnamigen Mutterunternehmen seine

Erneuerbaren-Energien-Projekte in Deutschland mit noch größerer Power

voranbringen.



"Der Zusammenschluss unseres Onshore-Unternehmens mit einem globalen Produzenten

grüner Energie ermöglicht deutlich mehr Klimaschutz und regionale Wertschöpfung,

die mit unseren Wind- und Solarprojekten einhergehen", kommentiert der bisherige

OSTWIND- und zukünftige deutsche Onshore-Geschäftsführer Stefan Bachmaier den

Namenswechsel.





Seit September 2022 gehört die Onshore-Pionierin mit Sitz in Regensburg bereitszu Ørsted. Genau ein Jahr später wird OSTWIND nun auch Teil der Marke Ørsted undtritt ab Ende September unter diesem Namen auf. Aus OSTWIND Erneuerbare EnergienGmbH wird die Orsted Onshore Deutschland GmbH und aus der für die kaufmännischeund technische Betriebsführung verantwortlichen OSTWIND management GmbH dieOrsted Onshore Operations GmbH. Die Umbenennung zeigt nun auch nach außen, dassOSTWIND Teil der Ørsted-Familie ist.Energiewende und regionale Wertschöpfung Hand in Hand"Auch wenn sich der Name ändert, bleibt unsere über Jahrzehnte gewachseneErfahrung in der Planung von Wind- und Solarparks sowie die vertrauensvolleKooperation mit allen Projektbeteiligten erhalten," bekräftigt Stefan Bachmaier."Unser Fokus liegt heute und auch morgen auf der Pflege unsererPartnerschaften." Mit über 660 MW realisierter Windleistung und einem in vielenunterschiedlichen Wind- und Solarprojekten gewachsenen Know-how wisse seinUnternehmen um die Herausforderungen einer dezentralen und regenerativenEnergieerzeugung und finde gemeinsam mit den Kommunen, Menschen und Unternehmenin den Projektregionen die am besten passenden Lösungen, um die Energiewendevoranzubringen, so Bachmaier.Ørsted ist jetzt auch in Deutschland onshore"Ørsted ist jetzt auch in Deutschland onshore!", betont Jörg Kubitza, CountryManager und Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland, deren Fokus aufOffshore-Windenergie und grünem Wasserstoff liegt. "Mit der Erweiterung desPortfolios", so Jörg Kubitza, "deckt Ørsted nun alle zentralen Elemente für dieEnergiewende in Deutschland voll ab. Damit kommen wir unserem Ziel weltweiteiner der führenden Produzenten für grünen Strom zu werden, in einem derwichtigsten Märkte Europas, ein großes Stück näher." Auf diese Weise könneØrsted in Zukunft den Ausbau und die Nutzung der erneuerbaren Energien inDeutschland mit noch mehr Nachdruck voranbringen. Die Orsted Germany GmbH istseit 2011 im Bereich Offshore-Windenergie und Wasserstoff tätig.Gemeinsam an Energie gewinnenMit dem Zusammenschluss vereint OSTWIND seine mehr als 30-jährige Erfahrung aufdem Gebiet der Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung vonOnshore-Windparks und solaren Freiflächenanlagen in Deutschland mit derExpertise sowie den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten von Ørsted -einem der nachhaltigsten Energieunternehmen der Welt. Auch nach Planung und Bauder Anlagen wird das Energieunternehmen zukünftig als grüner StromproduzentVerantwortung für die eigenen Wind- und Solarparks übernehmen und dierealisierten Projekte selbst betreiben. "So steht Ørsted den Standortkommunendauerhaft als kompetenter und vertrauensvoller Ansprechpartner zur Seite", sagtStefan Bachmaier.