Als Deutschlands beste KI-Lösung ausgezeichnet PreciTaste AI erzielt ersten Platz bei den AI Beyond Borders Awards 2023 / Ausgezeichnet als bestes Start-up durch das AI Competence Center (FOTO)

New York / München (ots) - Auch wenn Kunden heute mehr Geld für Essen außer Haus

ausgeben als für Lebensmittel aus dem Supermarkt, kämpfen viele Restaurants ums

Überleben. Als größte Herausforderung für die Branche wird häufig der

Arbeitskräftemangel genannt. Steigende Kosten, insbesondere für Lebensmittel,

zehren zudem an den hauchdünnen Gewinnspannen. Werden vorrätig gehaltene

Lebensmittel nicht verkauft, werden sie zu umweltschädlichen

Lebensmittelabfällen. Als Lösung streben viele Betreiber:innen nach mehr

Automatisierung. Was wäre, wenn es eine KI-Lösung gäbe, die nur nach Bedarf

kocht?



PreciTaste, der Technologieführer im Bereich KI für Restaurants, wurde gestern

vom AI Competence Center mit dem 1. Platz bei den AI Beyond Borders Awards

ausgezeichnet. Die Auszeichnung gehört zu den prestigeträchtigsten in der

globalen KI-Branche. Eine internationale Jury aus Technologieführern sowie

Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und staatlichen Institutionen

prämierte die besten KI-Start-ups, die die Grenzen der KI-Technologie auf

internationaler Ebene erweitern. Die ausgezeichnete Lösung von PreciTaste lässt

sich mit einem selbstfahrenden Auto für die Gastronomie vergleichen, das eine

Selbstverwaltung der Küche durch die Software ermöglicht.