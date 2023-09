BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die millionenschwere EU-Förderung für klimafreundlicheren Weinanbau nützt der Umwelt nach Ansicht des EU-Rechnungshofs nur wenig. Die Fördergelder der EU-Agrarpolitik würden nicht gezielt zur Verringerung umwelt- und klimaschädlicher Auswirkungen eingesetzt, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. "Die Prüfer bemängeln, dass die Weinpolitik der EU trotz der hohen Fördergelder nur wenig für die Umwelt getan habe", heißt es in der Mitteilung.

Eine Prüfung der EU-Staaten Tschechien, Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien ergab demnach, dass die Einbindung der EU-Umweltziele bislang nicht verpflichtend vorgeschrieben war.