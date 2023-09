EU-Investitionsbank fördert Solarenergie mit Milliardenbetrag

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Mit bis zu 1,7 Milliarden Euro fördert die Europäische Investitionsbank (EIB) Solarenergie in Südeuropa. Rund 120 Solarkraftwerke sollen vor allem in Spanien, aber auch in Italien und Portugal errichtet werden, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Die Anlagen sollen den Angaben nach bis Ende 2028 ans Netz gehen und eine Gesamtkapazität von rund 5,6 Gigawatt haben. Pro Jahr sollen sie schätzungsweise 9,29 Terawattstunden erzeugen.

