wirsindKitzbühel in der weiteren Umsetzung

Kitzbühel (ots) - Steuerungsgremium unterstützt neues Veranstaltungsformat inder Gamsstadt.Kitzbühel Tourismus geht bei der strategischen Destinationsentwicklung seit 2021einen co-kreativen Weg. Unter Einbeziehung aller im Lebensraum Interessierten,sprich Einheimische, Zweitheimische, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen,wurde ein gemeinsames Zukunftsbild erarbeitet.Im Rahmen des Markenbildungsprozesses (https://marke.kitzbuehel.com/) wurdezusätzlich zu den bereits bestehenden Arbeitsgruppen ein formalesSteuerungsgremium initiiert - mit dem Auftrag, sich regelmäßig auszutauschensowie die Fortführung und Umsetzung bestehender Ideen aus den jeweiligenErfolgsmustern zu forcieren.Markenbildungsprozess #wirsindKitzbühelNach einer umfassenden Evaluation des Status Quo mit über 1.200 Befragten wurdenach intensiven und teils spannungsgeladenen Diskussionen ein großer Meilensteingeboren: ein gemeinsames Verständnis für die künftige Entwicklung destouristischen Kitzbühels. Dabei entstanden ist ein Zukunftsbild mit fünfErfolgsmustern und einem gemeinsamen Leistungskern.Über 70 KitzbühelerInnen aller Alters- und Berufsgruppen engagieren sich seitInitiierung des Markenbildungsprozesses 2021 durch Kitzbühel Tourismusehrenamtlich auf Hochtouren, um konkrete Projekte im Rahmen des gemeinsamerarbeiteten Zukunftsbilds umzusetzen. Während bei bereits erfolgreichenProdukten weiter an Qualität und Spitzenleistungen gearbeitet werden soll -Stichwort "Outdoor Active" und "Culinary Delights", wurden im Zukunftsbild auchTrendthemen berücksichtigt, wie das noch in den Kinderschuhen befindliche Thema"Workation". Alles, was aus diesem neuen Zukunftsbild von Kitzbühel Tourismusentsteht, dient einem Zweck: Kitzbühel als Lebensraum noch attraktiver zu machen(My Preferred Place for Being) - für Gäste ebenso wie für Einheimische,Zweitheimische und MitarbeiterInnen.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser betont:"Strategie co-kreativ zu erarbeiten und als Grundlage für die strategischeAusrichtung von Kitzbühel Tourismus zu setzen, ist ein großer Schritt inRichtung zukunftsgerichtete DMO-Arbeit. Jetzt gilt es, weiter an der internenVerankerung der Themen zu arbeiten und mit konkreten Produkten und Projekten zubeleben."#wirsindKitzbühel in der UmsetzungUm konkrete Taten folgen zu lassen, wurde in spezifischen Arbeitsgruppen anLeuchtturmprojekten und Produkten gearbeitet, die auf alle Erfolgsmustereinzahlen. Besonders erfolgreich gestaltete sich das Forcieren von Quick Winsund konkreten Projekten, wie beispielsweise die wöchentlich im Juli und Auguststattfindende Sommerveranstaltung "PURA VIDA", "KITZ Kulinarik x Piemont" MitteOktober, die Nachwuchsinitiative "Kitzbühel Klassik" gemeinsam mit El?na Garancaund der Wiener Staatsoper Anfang Juli sowie eine regionsübergreifendeProduktentwicklungsinitiative im Bike- und Running-Segment.Um dem Spirit darüber hinaus auch künftig Rechnung zu tragen, wurde einSteuerungsgremium ins Leben gerufen, welches unkompliziert und schnellAnschubfinanzierungen und Unterstützung von möglichen Leuchtturmprojektenbereitstellt. Ein erstes Zukunftsprojekt mit Namen "Metagonia" - einer Konferenzzum Thema digitale Welten - ist bereits für Anfang Oktober 2023 in Kitzbühelgeplant.Interessenten sind dabei jederzeit herzlich willkommen. Alle im LebensraumKitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg sind eingeladen, sich im Rahmen derArbeitsgruppen an #wirsindKitzbühel zu beteiligen. Bei Interesse steht das Teamrund um Projektleiterin Bettina Wiedmayr unter wirsind@kitzbuehel.com gerne fürweitere Auskünfte zur Verfügung.Der von Kitzbühel Tourismus initiierte Markenbildungsprozess #wirsindKitzbühel(https://marke.kitzbuehel.com/)