QX Wang wird neuer General Manager bei Xiaomi Westeuropa (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Xiaomi freut sich, die Ernennung von QX Wang zum neuen

General Manager von Xiaomi Westeuropa bekannt zu geben. Er tritt die Nachfolge

von Ou Wen an.



Mit seiner Erfolgsbilanz und seinem unermüdlichen Engagement für die Mission von

Xiaomi bringt QX Wang eine Fülle von Erfahrungen und Führungsqualitäten in seine

neue Position ein. Als General Manager berichtet er an Alex Xiang, Vice

President of International Business Department. QX Wang wird sämtliche

Aktivitäten von Xiaomi in Westeuropa beaufsichtigen und die weitere Expansion

und den Erfolg der Marke in der Region fördern.