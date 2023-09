HSE erweitert Creator-Team und Produktportfolio Nina und Julia Meise starten mit neuer Lifestyle Spa Brand sens.ful durch (FOTO)

Ismaning (ots) - HSE freut sich auf eine attraktive Partnerschaft: Gemeinsam mit

den Zwillingen Nina und Julia Meise launcht der Live-Commerce Experte die Beauty

Brand sens.ful. Die Body- & Home Spa-Linien "Botanical Spa" und "Alpine Spa"

sind ab Ende September 2023 exklusiv bei HSE erhältlich, Line Extensions sind

bereits geplant.



Nina und Julia Meise, die durch ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche und

als Influencerinnen auf Social-Media-Plattformen bekannt sind, kennen die

schönsten Orte und Spas dieser Welt und haben ihre Erfahrungen in die

Produktwelten einfließen lassen. "Unsere Produkte sind inspiriert von Ritualen

und Inhaltsstoffen bekannter Ziele aus nah und fern. Sie bringen das wohltuende

Gefühl von Urlaub und Entspannung direkt zu den HSE Kund:innen nach Hause,

schaffen achtsame Augenblicke und verwandeln den Alltag in eine Oase der

Erholung", so Julia Meise. Ihre Zwillingsschwester Nina ergänzt: "sens.ful ist

eine Lebenseinstellung und wir freuen uns, so viele Menschen wie möglich auf

diese Reise mitzunehmen."