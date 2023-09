Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. unterzeichnet Lizenzvereinbarung für die CRISPR-Cas9-Technologie zur Genomeditierung mit Broad Institute und Corteva Agriscience

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Harpe Bioherbicide

Solutions, Inc., ein Agrartechnologieunternehmen, das sich auf die

Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen konzentriert, gab

heute bekannt, dass es eine gemeinsame Lizenzvereinbarung für geistiges Eigentum

mit Corteva Agriscience und dem Broad Institute of MIT and Harvard für

grundlegende CRISPR-Cas9 und damit in Zusammenhang stehende Tools zur

Genomeditierung zur weiteren Forschung und Entwicklung von gegenüber Herbiziden

von Harpe-Bioherbicide toleranten Nutzpflanzensystemen abgeschlossen hat.



Das Unternehmen erweitert sein Portfolio an natürlichen, nicht selektiven

Herbizidformulierungen weiterhin auf eine kommerziell einsatzbereite Phase

mittels einer Reihe von Wirkstoffverbindungen, die in Pflanzenextrakten zu

finden sind. Der Nachweis der Möglichkeiten von Pflanzen, die gegenüber

Anwendungen von Harpe Bioherbicide mit CRISPR-Cas9-Technologie tolerant sind,

wird dazu beitragen, den Bedarf der Landwirte nach erweiterten und

differenzierten Unkrautvernichtungslösungen zu decken und gleichzeitig die

kommerzielle Chance der Technologie weiter auszubauen.