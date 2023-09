Die 134. Canton Fair gewinnt mit Deutschland, der Türkei und den Niederlanden als neuen Werbeschwerpunkten an Dynamik

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Chu Shijia, Vizepräsident und

Generalsekretär der Canton Fair und Generaldirektor des Chinesischen

Außenhandelszentrums, führte vom 5. bis 13. September eine hochkarätige

Delegation auf eine ausgedehnte Werbetour nach Deutschland, in die Türkei und in

die Niederlande. Die Reise umfasste erfolgreiche Werbetreffen und Seminare in

den drei Ländern, an denen insgesamt mehr als 210 Geschäftsleute teilnahmen,

sowie Besuche bei namhaften Messegesellschaften, wie der Messe Frankfurt, der

Koelnmesse und der Messe Düsseldorf. Es wurde eine Zusammenarbeit mit

einflussreichen Organisationen wie dem Deutsch-Asiatischen Wirtschaftskreis, den

Handelskammern von Ankara und Istanbul, dem Ausschuss für

Außenwirtschaftsbeziehungen der Türkei (DEIK) und dem Europe China MICE Network

angestrebt.



Bei namhaften Unternehmen wie der Metro AG und Koopman International wurden

Feldstudien durchgeführt, um die praktische Zusammenarbeit bei

Ausstellungsprojekten zu fördern, was zu lobenswerten Ergebnissen führte.