Börsenentwicklung im Vergleich: Gewinner und Verlierer bei DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500

Gewinner und Verlierer an den Börsen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich

DAX: Topwerte und Flopwerte

MDAX: Topwerte und Flopwerte

SDAX: Topwerte und Flopwerte

TecDAX: Topwerte und Flopwerte

Dow Jones: Topwerte und Flopwerte

S&P 500: Topwerte und Flopwerte

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine gemischte Performance der verschiedenen Indizes. Während der DAX, MDAX, SDAX und TecDAX im Minus notieren, verzeichnet der Dow Jones leichte Verluste und der S&P 500 zeigt eine positive Entwicklung.Der DAX steht aktuell bei 15.421,58 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,48%. Unter den Topwerten finden sich Heidelberg Materials mit einem Anstieg von 1,12%, gefolgt von Siemens Energy mit 0,73% und Daimler Truck Holding mit 0,59%. Hingegen verzeichnen RWE einen Rückgang von 2,13%, gefolgt von Bayer mit -2,77% und Zalando mit -3,61%.Der MDAX notiert bei 26.169,98 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,04%. Die Topwerte des Tages sind SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 2,27%, gefolgt von Bechtle mit 0,49% und Gerresheimer mit 0,39%. Die Flopwerte des Tages sind Sixt mit einem Rückgang von 4,01%, gefolgt von Delivery Hero mit -4,22% und Deutsche Lufthansa mit -5,84%.Der SDAX notiert bei 12.794,47 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,94%.GFT Technologies führt die Topwerte an mit einem Anstieg von 4,60%, gefolgt von Aroundtown mit 3,79% und TRATON mit 0,94%. Die Flopwerte des Tages sind SYNLAB mit einem Rückgang von 4,49%, gefolgt von SFC Energy mit -4,71% und verbio Vereinigte BioEnergie mit -4,91%.Der TecDAX notiert bei 2.998,87 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,43%. Die Topwerte des Tages sind SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 2,27%, gefolgt von CANCOM SE mit 0,63% und ADTRAN Holdings mit 0,60%. Die Flopwerte des Tages sind HENSOLDT mit einem Rückgang von 3,15%, gefolgt von Telefonica Deutschland mit -3,90% und verbio Vereinigte BioEnergie mit -4,91%.Der Dow Jones notiert bei 33.969,58 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,01%. Unter den Topwerten finden sich Dow mit einem Anstieg von 1,93%, gefolgt von Chevron Corporation mit 1,14% und Apple mit 1,01%. Hingegen verzeichnen McDonald's einen Rückgang von 0,60%, gefolgt von Coca-Cola mit -0,90% und 3M mit -1,99%.Der S&P 500 notiert bei 4.333,87 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,28%. Die Topwerte des Tages sind GE Healthcare Technologies mit einem Anstieg von 3,12%, gefolgt von Steel Dynamics mit 3,07% und Sealed Air mit 2,87%. Die Flopwerte des Tages sind Dexcom mit einem Rückgang von 1,95%, gefolgt von 3M mit -1,99% und Seagate Technology Holdings mit -2,14%. Insgesamt zeigt sich an den Börsen eine uneinheitliche Entwicklung der Indizes. Während einige Unternehmen positive Gewinne verzeichnen, müssen andere Verluste hinnehmen. Die genauen Gründe für diese Entwicklungen können vielfältig sein und sollten von Anlegern und Marktbeobachtern weiter analysiert werden.