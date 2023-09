SINGAPUR, 25. September 2023 /PRNewswire/ -- 20. September 2023 ist die Fairdesk Trading Competition 2023 in vollem Gange. Während die Fairdesk Trading Competition in die 3. Woche geht, bereiten sich Händler weltweit auf eine weitere spannende Handelsrunde vor. Mit einem Gesamtpreispool von $ 1,8 Millionen USDT hat der Wettbewerb die Aufmerksamkeit von Kryptowährungsenthusiasten und Händlern gleichermaßen auf sich gezogen. $ 0,15 Millionen USDT wurden bereits an verdiente Händler vergeben, die restlichen $ 1,65 Millionen USDT sind noch zu haben.

Unglaubliche Belohnungen winken