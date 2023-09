Dies sorgte in der abgelaufenen Handelswoche für einen Kurssprung über einen kurzzeitigen Abwärtstrend, womit wieder frische Jahreshochs sehr wahrscheinlich geworden sind. Schließlich konnte FedEx in den letzten Wochen erhebliche Fortschritte im Bereich mehrerer wichtiger Widerstände aus 2022 machen.

Bullische Flagge erfolgreich aufgelöst

Der erfolgreiche Ausbruch und positiver Handelsstart in die neue Woche könnte nun direkte Anstiegschancen an die aktuellen Jahreshochs von 270,95 US-Dollar eröffnen, darüber wären weitere Zugewinne an rund 300,00 US-Dollar denkbar. Eine überschießende Welle könnte sogar die Rekordstände aus 2021 bei 319,90 US-Dollar heranreichen. Knickt das Papier dagegen unerwartet ein und fällt mindestens unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 258,34 US-Dollar, müsste noch einmal der etwas größere Support um 238,90 US-Dollar als Unterstützung einspringen. Nur knapp darunter verlaufen auch schon ein längerfristiger Aufwärtstrend sowie der 200-Tage-Durchschnitt.

FedEx Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: