Huawei lanciert das Global Intelligent Education Showcase zur Beschleunigung der Digitalisierung im Bildungswesen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Während der Huawei Connect 2023 hat Huawei das

Global Intelligent Education Showcase in der Sitzung mit dem Titel "Smart

Teaching and Learning Accelerate Intelligence in Education" (Intelligentes

Lehren und Lernen beschleunigen die Intelligenz im Bildungswesen) lanciert und

seine Referenzarchitektur für die digitale Bildungsökosphäre vorgestellt, die

darauf abzielt, ein vollständig vernetztes, sensorisches und intelligentes

Bildungsökosystem aufzubauen und das intelligente Upgrade im Bildungswesen zu

beschleunigen.



Xia Zun, Präsident des Global Public Sector bei Huawei Enterprise BG, sagte in

seiner Eröffnungsrede, dass sich in der heutigen digitalen Gesellschaft die

Bildung tendenziell auf die Lernenden konzentriert. Er fügte hinzu, dass

Intelligenz den Bildungssektor in eine neue Ära geführt hat und dass

intelligente Technologien weitere Formen der Bildung gefördert haben, was die

Messlatte für den Wandel immer höher legt. Xia merkte außerdem an, dass Huawei

gemeinsam mit seinen Partnern Technologien der nächsten Generation wie KI, Big

Data und VR einsetzen wird, um dem Bildungssektor dabei zu helfen, digital und

intelligent zu agieren und Erfolge in diesem Sektor auszutauschen.