Als eine der führenden nationalen historischen und kulturellen Städte in China beherbergt Hangzhou drei Weltkulturerbestätten: Die Kulturlandschaft am Westsee, den Kaiserkanal und die archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu. Wie eine historische und kulturelle Schatzkammer wartet Hangzhou darauf, von den Menschen entdeckt und erkundet zu werden.

HANGZHOU, China, 25. September 2023 /PRNewswire/-- Hangzhou, eine Stadt mit über12 Millionen Menschen an der Südostküste Chinas, die für ihr kulturelles Erbe und ihre malerischen Panoramen bekannt. Hangzhou, gilt schon länger als „Paradies auf Erden" und wird die dritte chinesische Stadt sein, die die Asian Games ausrichtet. Hangzhou hat schon länger einen Weg eingeschlagen, der sich durch anhaltenden wirtschaftlichen Wohlstand und eine harmonische Entwicklung von Mensch und Wirtschaft auszeichnet, so die Volksregierung der Stadt Hangzhou. Heute möchte die altehrwürdige Stadt ein brandneues „Paradies" fördern, das kulturelles Erbe und moderne Elemente vereint.

Viele renommierte chinesische Dichter haben ihre Spuren in Hangzhou hinterlassen, darunter Bai Juyi in der Tang-Dynastie, Su Shi und Liu Yong in der nördlichen Song-Dynastie und Lu You in der südlichen Song-Dynastie. So bietet Hangzhou Besuchern nicht nur ein malerisches Panorama, sondern auch ein tiefgründiges kulturelles Vermächtnis.

In dieser Stadt, die seit 16 Jahren in Folge auf der Liste der glücklichsten Städte Chinas steht, erfreuen sich eine Reihe von Veranstaltungen zur Präsentation der kulturellen Stile der Song-Dynastie, einer Blütezeit Hangzhous in der Antike, größter Beliebtheit, und die Theaterstücke aus Hangzhou sind zu Hits geworden.

Gleichzeitig ist Hangzhou auch eine Metropole mit modernem Flair. Der einzigartige Charme und das Entwicklungspotenzial der digitalen Wirtschaft haben die Stadt zu einem beliebten Ziel für junge Menschen gemacht, denn hier bieten historisches Kulturerbe und moderne Wolkenkratzer zusammen eine beeindruckende Kulisse.

Weniger als fünf Kilometer vom Westsee entfernt, bietet Chinas erster nationaler Feuchtgebietspark im Westen von Hangzhou den Besuchern einen spektakulären Blick auf den Süden des Jangtse-Flusses

Nur sechs oder sieben Kilometer entfernt liegt die Hangzhou Future Sci-tech City, wo sich der globale Hauptsitz des E-Commerce-Riesen Alibaba mit einer Gesamtbaufläche von fast einer Million Quadratmetern befindet. Der große intelligente Komplex hat sich zu einem neuen lokalen Wahrzeichen entwickelt.