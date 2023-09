Der Zürcher Finanzunternehmer Artan Qelaj zu dem spannenden Markt der alternativen Anlagen (FOTO)

Zürich (ots) - Einige der besten Anlagechancen und Diversifizierungsvorteile

warten abseits von Banken und Börsen. Private-Equity-Unternehmer Artan Qelaj

stellt sich im Interview einigen Fragen zu Privatmarktanlagen.



Das vergangene Jahr hat Anlegern deutlich vor Augen geführt, dass aus

herkömmlichen, also an den öffentlichen Märkten gehandelten Vermögenswerten

bestehende Portfolios nicht wirklich ausreichend gegen Marktabschwünge

abgesichert sind. Der traditionelle Anlagemix aus Aktien und Anleihen, der nach

landläufiger Meinung ein ideales Risiko-Rendite-Profil bietet, versagte in einem

Szenario, in dem Aktien- und Rentenmärkte im Gleichlauf abstürzten. So wurde

2022 für jene, die ausschließlich auf konventionelle Assets gesetzt hatten, zu

einem der schlechtesten Anlagejahre seit Langem. Doch es gibt einen enormen

Markt mit aussichtsreichen Investitionschancen und vielseitigen

Diversifizierungsmöglichkeiten, den viele Anleger ignorieren: alternative

Investments. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erläutert der Zürcher

Finanzunternehmer Artan Qelaj, worum es sich bei diesen Anlageformen handelt und

wo die Chancen liegen.