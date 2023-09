Hangzhou Das aufstrebende neue "Paradies" verbindet das kulturelle Erbe mit modernen Elementen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - HANGZHOU, China, 25. September 2023

/PRNewswire/-- Hangzhou, eine Stadt mit über12 Millionen Menschen an der

Südostküste Chinas, die für ihr kulturelles Erbe und ihre malerischen Panoramen

bekannt. Hangzhou, gilt schon länger als "Paradies auf Erden" und wird die

dritte chinesische Stadt sein, die die Asian Games ausrichtet. Hangzhou hat

schon länger einen Weg eingeschlagen, der sich durch anhaltenden

wirtschaftlichen Wohlstand und eine harmonische Entwicklung von Mensch und

Wirtschaft auszeichnet, so die Volksregierung der Stadt Hangzhou. Heute möchte

die altehrwürdige Stadt ein brandneues "Paradies" fördern, das kulturelles Erbe

und moderne Elemente vereint.



Als eine der führenden nationalen historischen und kulturellen Städte in China

beherbergt Hangzhou drei Weltkulturerbestätten: Die Kulturlandschaft am Westsee,

den Kaiserkanal und die archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu. Wie eine

historische und kulturelle Schatzkammer wartet Hangzhou darauf, von den Menschen

entdeckt und erkundet zu werden.