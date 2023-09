FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Plänen zu Energiestandards:

"Die Bundesregierung will (...) strengere Energievorgaben für Häuser der Effizienzhausstufe 40 (EH 40) verschieben: Das senkt jedoch nicht die Baukosten, sie steigen bloß nicht noch mehr. (...) Vor Ort in den Kommunen geht das Wunschkonzert munter weiter, wenn die Stadt ein paar Stellplätze am Haus einfordert (für Autos), einen Kindergarten im Untergeschoss (für den Rechtsanspruch auf Betreuung) und überhaupt mehr Sozialwohnungen, deren Mieter weniger zahlen müssen als andere (für den sozialen Frieden). Das mag im Einzelfall ein gut gemeintes Ziel verfolgen, macht in der Summe aber das Bauen teurer. Da kann die Bundesregierung noch so viel versprechen. Für den Bau von Wohnungen zählt es, wie sehr in den Regionen neue Baugebiete, Aufstockungen und Nachverdichtungen entstehen."/yyzz/DP/nas