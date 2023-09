OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Umgang mit der AfD:

"In Nordhausen verzichteten SPD, CDU und FDP auf eine Wahlempfehlung, nur die Grünen riefen zur Wahl des Gegenkandidaten auf. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Lehre aus den letzten beiden Kommunalwahlen ist: lieber zurückhalten und die Dinge laufen lassen, als mit den eigenen Positionen nach vorne zu gehen. Für Parteien, die Deutschland gestalten wollen, ist diese Passivität verheerend. Verheerend ist es auch, dass es bislang kaum echtes Interesse gibt herauszufinden, wer oder was die AfD aktuell so stark macht. Spitzenpolitiker ergehen sich nach der Wahl in Nordhausen in Lob über die demokratische Entscheidung der Wähler, eine inhaltliche Analyse bleibt allerdings aus."/yyzz/DP/he