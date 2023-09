American Future Fuel stärkt seine Führungsriege durch die Berufung von Michael Henrichsen, dem ehemaligen Technical Lead und Global Structural Geologist bei Newmont Corp., in das Board of Directors

Herr Henrichsen bringt Erfahrungen aus seiner Tätigkeit im Bergbau mit, wo er eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Landschaft bei Unternehmen wie Newmont Corporation (mit einer Marktkapitalisierung von etwa 43 Milliarden $ [CAD]) und anderen spielte:

Newmont Corp., 2008-2011: Herr Henrichsen leitete das technische Programm in Ghana, Westafrika, wo er ein Team von Geowissenschaftlern und technische Initiativen leitete, die zu mehreren Entdeckungen im Bezirk Ahafo führten. Er war maßgeblich an der Aufdeckung einer bedeutenden Goldmenge beteiligt, die eine Mischung aus neuen Entdeckungen und erheblichen Ressourcenerweiterungen darstellte.

Newmont Corp., 2011-2013: Als Global Structural Geologist war es Herr Henrichsens Aufgabe, hochgradiges Erz in der Nähe von Bergbaubetrieben zu finden, insbesondere in Yanacocha, Peru (Südamerikas größte Goldmine[i]) und in Long Canyon, Nevada. Seine Zusammenarbeit mit lokalen Teams zeitigte bemerkenswerte Ergebnisse und führte zu der Entdeckung neuer Erzkörper in beiden Bezirken.

Auryn Resources, 2015-2020: Herr Henrichsen war Technical Lead und leitete die Zusammenstellung eines Projektportfolios, das Kanada und Peru umfasste. Seine technischen Bemühungen führten zu einer bedeutenden Investition von 35 Millionen $ von Goldcorp, um die Entwicklung des Portfolios voranzutreiben. Insbesondere im Juli 2016 spielte Herr Henrichsen eine Schlüsselrolle bei der Empfehlung des Erwerbs des Projekts Homestake Ridge im Golden Triangle für Bargeld und Aktien im Wert von 12 Millionen $. Im Dezember 2021 wurde das Projekt an Dolly Varden Silver für zum Zeitpunkt des Verkaufs etwa 55 Millionen $ verkauft.