Geld anlegen – Vermögen aufbauen – Girokonto überflüssig machen

Noch schlimmer ist es an der Tankstelle . Dort werden Umwege in Kauf genommen, um den Liter Super für 1,75 statt für 1,77 Euro zu bekommen. Nicht falsch verstehen – ich achte beim Tanken auch aufs Geld und würde nur unter Androhung von Gewalt an einer Autobahntankstelle meinen Audi für Dieselpreise fernab der 2-Euro-Marke befüllen. Auf einen Unterschied von vierzig oder fünfzig Cent habe ich wenig Lust, aber zwei Cent sind mir völlig egal. Denn der Gewinn des Kaufmanns liegt woanders, und zwar im Vermeiden des Girokontos als Geldparkplatz.

Tagesgeld – warum nicht

Was ich nicht unbedingt sofort brauche, wandert bei mir auf ein Tagesgeldkonto, das bei meiner Bank gegenwärtig zu 3,5 Prozent verzinst wird. Beträge, die längerfristig entbehrlich sind und unter den Aspekt Investieren fallen, lege ich in Bonuszertifikaten, Memory-Express-Strukturen, Indexpapieren oder puren Aktien an. Denn um die Dimension zu erkennen, reicht ein Rechenbeispiel: Lasse ich 50.000 Euro unverzinst auf dem Girokonto liegen, so entgehen mir jährlich momentan bis zu vier Prozent auf einem Tagesgeldkonto. Das sind mal eben 2.000 Euro, die ich durch Faulheit in den Wind schießen würde.