NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 113 auf 107 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bereiche Tiernahrung und Kosmetik seien langfristige Wachstumstreiber des Aromen- und Duftstoffeherstellers, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechne er noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit dem Wendepunkt für die Ergebnisse. Die günstige Bewertung biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/zb

