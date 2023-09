In dem seit nunmehr Juni 2022 laufenden Abwärtstrend hat der Soja-Future bislang eine dreiwellige Korrekturbewegung vollzogen. Die Wochen seit Mai dieses Jahres waren von einer immer kleiner werdenden Handelsspanne und somit einem symmetrischen Dreieck geprägt. Ende abgelaufener Woche wurde die untere Begrenzung aufgegeben, womit neuerliche Verluste zumindest auf die aktuellen Jahrestiefs drohen. Wird weiter Kapital aus dem Agrarrohstoff abgezogen, könnten sogar neuerliche Jahrestiefs auf der Agenda stehen.

Die Auflösung eines symmetrischen Keils in einem Trend wird in der Charttechnik als trendbestätigend angesehen, Tagesschlusskurse unterhalb von 1.282 US-Cents könnte daher weitere Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer signalisieren, diese könnte sich in einem weiteren Schritt auf 1.256 US-Cents und darunter auf 1.181 US-Cents erstrecken. Ein Verbleib im bisherigen Keil wäre dagegen als neutral zu bewerten, positive Impulse dürften dagegen erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1.397 US-Cents und dem laufenden Abwärtstrend entstehen. Ziele könnten dann um 1.435 US-Cents für den Soja-Future ausgerufen werden.

Soja-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz: