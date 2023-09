Investor von Brødrene Hartmann A/S fordert die Aktionäre auf, das geplante Delisting und das anschließende Übernahmeangebot abzulehnen

GREENSBORO, NC / ACCESSWIRE / 26. September 2023 / VN Capital Management LLC, eine Anlageberatung für einen Fonds, der seit 2021 rund 1,6 % der Stammaktien von Brødrene Hartmann hält, spricht sich gegen das kürzlich angekündigte Delisting und das anschließende Übernahmeangebot aus.

VN Capital fordert andere Minderheitsinvestoren auf, auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Brødrene Hartmann am Montag, den 16. Oktober, gegen das geplante Delisting zu stimmen und dem Board of Directors zu verstehen zu geben, dass das Angebot der Thornico Holding in Höhe von 300 DKK pro Aktie inakzeptabel ist und das weltweit führende Eierverpackungsunternehmen erheblich unterbewertet.

„Die Einstellung der Börsennotierung der Aktien von Brødrene Hartmann schadet den Minderheitsinvestoren, indem sie sie der Liquidität beraubt, und ist lediglich ein Mechanismus, der letztendlich dazu dienen soll, die Aktionäre zum Verkauf an die Familie Stadil zu einem Schleuderpreis zu zwingen. Dies ist besonders ungeheuerlich, da viele von uns Investoren Eigentümer eines so florierenden und erstklassigen Unternehmens bleiben möchten.

Durch diese Transaktion mit einer verbundenen Partei besteht ein massiver Interessenkonflikt mit dem Board of Directors. Jeder Versuch, das Unternehmen unter seinen Minderheitsaktionären für einen Bruchteil seines Wertes zu verscherbeln, wird von uns entschieden abgelehnt“, so James Vanasek, Principal bei VN Capital.

„Ein Kaufpreis von 300 DKK pro Aktie bewertet das Unternehmen mit einem lediglich 4,9-fachen Multiplikator des Unternehmenswertes (EV) im Verhältnis zum EBITDA der letzten zwölf Monate, welches aufgrund des beispiellosen Kostendrucks bei den beiden wichtigsten Inputs des Unternehmens - Energie und Zellstoff -, der jetzt nachlässt, vorübergehend gedrückt ist. Die Aktionäre haben Geduld bewiesen, während das Unternehmen die COVID-19-Pandemie, die Unterbrechungen durch den Krieg in der Ukraine und die Energiekrisen in Europa überstanden hat, und sie erwarten, dass ihre Geduld belohnt wird, wenn Hartmann nun diese Herausforderungen hinter sich lässt. Erstklassige Unternehmen wie Brødrene Hartmann werden in der Regel mit dem 8- bis 10-fachen EV/EBITDA gehandelt, und die Anwendung eines solchen Multiplikators auf ein normalisiertes Ertragsniveau zeigt, dass das Unternehmen doppelt so viel wert ist wie das, was die Familie Stadil dafür zu zahlen bereit ist“, fügte Don Noone, ebenfalls Principal bei VN Capital, hinzu.