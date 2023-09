DAX verlässt die große Range auf der Unterseite

Das Morgenanalyse ist als Basis des Textes hier verankert:

Über das "Big Picture" und die Gefahr, dass der DAX die Mehrmonatstiefs brechen könnte, sprachen wir zuletzt in der gestrigen Morgenanalyse am 25.09.2023 mit diesem Bild:

Zunächst steuerte das DAX sein GAP an, was er zum Freitag hinterlassen hatte. Ein Trade in Short-Richtung und damit zu diesen Tiefs hin scheiterte im ersten "Anlauf" knapp über der GAP-Kante:

Der zweite Versuch brachte dann einen erfolgreichen Test der Tiefs aus der Vorbörse und damit auch Momentum auf der Unterseite:

Im weiteren Verlauf brachen die Tiefs um 15.450 Punkte, die wir als Septembertief noch am Freitag auf der Schwelle der Tiefs aus August und Juli definiert hatten. So sah das Bild am Freitagabend aus (Rückblick):

Mit dem Rutsch kurz nach 10.00 Uhr war das Momentum eindeutig auf der Unterseite zu sehen:

Es gab zwar eine Erholung kurz vor Handelsende, doch das Minus konnte gerade einmal auf rund 1 Prozent verkleinert werden. Zusammengefasst siehst Du dies an den Daten der Börse Frankfurt hier:

Die Frage zum Wochenstart ist, ob sich diese Erholung nun fortsetzt:

Blicken wir noch einmal auf die Lage am US-Markt.

Wall Street schwankt an Unterstützungen

Über ein potenzielles Verkaufssignal im Nasdaq hatten wir bereits zur FED-Sitzung im Livetrading gesprochen. Es wurde noch am gleichen Abend vollzogen und baute sich an den zwei Handelstagen danach weiter aus:

Damit war der Nasdaq auch zum Wochenstart sehr nervös und umspielte die horizontale Unterstützung bei 14.700 Punkten. Einen Trade-Versuch in Richtung tieferer Regionen fand im Livetrading mit diesem Marken statt:

Die Position konnte gemanagt aber nicht in den Gewinn gezogen werden. Es baute sich spätere Stärke auf, die am Ende ein Plus bei den großen US-Indizes erzeigte und damit einen positiven Wall Street Wochenstart:

Handle gern die Eröffnung heute am Markt mit mir zusammen: US-Eröffnung LIVE:

Blicken wir direkt auf das Geschehen in der DAX-Vorbörse.

DAX-Ideen zum Handelsstart

Wir sind seit knapp einer Woche in einem intakten Abwärtstrend beim Xetra-DAX:

Mit Unterschreitung der gestrigen Monats-Unterstützungen ist diese Region nun der größere Widerstand im Chartbild:

Nimm meine Ideen und konkreten Trades zum DAX-Handelsstart gern mit auf.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine zum Dienstag 26.09.2023

Nachdem wir am Dienstag den ifo-Index als Anker im Wirtschaftskalender gewürdigt hatten, liegt heute der Fokus auf dem Immobilienmarkt aus den USA. 15.00 Uhr wird der entsprechende Index veröffentlicht und 16.00 Uhr die Verkäufe neuer Häuser, parallel zum Verbrauchervertrauen Conference Board.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche mit den Unternehmen Micron Technology, Nike und auch Blackberry an. Anbei siehst Du die Wochenübersicht:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

