AIST hält 5. RD20 Conference vom 4. bis 6. Oktober in Fukushima ab - Erneuerbare Energien im Fokus

Mitveranstalter: Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT); Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI); Umweltministerium; New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

Die Sitzung der Führungskräfte besteht aus Hauptvorträgen und Diskussionen am runden Tisch. Direktoren und Vertreter der Mitgliedsforschungsinstitute werden die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sauberen Energie erörtern und die Ergebnisse am Ende der Sitzung bekannt geben.

TOKIO, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Das National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (nachstehend „AIST" genannt) mit Sitz in Tokio veranstaltet von Mittwoch den 4. Oktober bis Freitag den 6. Oktober 2023 in Fukushima, einem Spitzenstandort im Bereich erneuerbare Energien, die internationale Konferenz „The 5th RD20." Die Konferenz ist Teil der Tokyo GX Week, die vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie organisiert wird. Die Konferenz bietet die Möglichkeit der Online-Teilnahme, inklusive On-Demand-Viewing.

