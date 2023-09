Deutsche Anleihen starten stabil in den Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag weitgehend stabil in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen wenig verändert bei 128,87 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,80 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unterhalb des am Vortag markierten 12-Jahres-Hochs.

