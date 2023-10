Frische Zahlen von Gerresheimer sowie neue Daten von Grenke und GFT

07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q3-Neugeschäft 14:00 Uhr, Deutschland: GFT (Capital Markets Day) Tipp der Woche l: Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes elf bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren: Der Schlüssel zur Performance! Alle Details, inklusive Trading-Werte in der neuen Premium-Analyse von Chartexperte Stefan Klotter!

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 08/23

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 08/23

09:30 Uhr, Deutschland: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 08/23

Tipp der Woche ll: Trades mit Hebel — ja oder nein? Hier gehen die Meinungen extrem auseinander. Für den einen sind sie DIE Möglichkeit auf hohe Gewinne. Für den anderen ist das Risiko viel zu hoch. In jedem Fall gilt hier umso mehr: Man muss wissen, was man tut! In seinem neuen Report zeigt Börsenexperte Lars Wißler, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Hier herunterladen!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 05.10.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Handelsbilanz 11:45 EUR EZB Lane Rede 13:30 USA Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 15:00 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 EUR EZB De Guindos Rede 16:00 CAN Ivey PMI s.a 17:00 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Zentralredaktion aus Berlin