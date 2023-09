Der Aktienmarkt scheint ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus einzupreisen. Die angekündigte Dauer der hohen Zinsphase wird aber aktuell von den Marktteilnehmern mit Verkäufen quittiert. HelloFresh wird an der Börse vor allem auf Basis seiner in der Zukunft erwarteten Cashflows bewertet. Diese werden mit dem aktuellen Zinssatz diskontiert, sodass die Bewertung im Umfeld steigender Zinsen fällt. Als Knackpunkt gelten bei HelloFresh das Wachstum und die Profitabilität. Während der Coronapandemie wurden beide Faktoren überschätzt, wodurch die Aktie anschließend von über 90 auf unter 20 Euro abstürzte. Auf Basis der nun niedrigeren Bewertung in Kombination mit der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen könnten Anleger wieder einsteigen. Denn dank eines Sparkurses hat HelloFresh im abgelaufenen Quartal bereits einen Rekord-Betriebsgewinn erzielt.

Der Corona-Hype pushte den Aktienkurs von HelloFresh in lichte Höhen. Dabei wurde das Niveau bei 97,80 Euro mehrmals getestet, konnte aber nie nachhaltig überwunden werden. Nach dem Kursrückgang beginnend mit Ende November 2021 bis Ende März 2023 schien ein Ansteigen über die 28 Euro-Marke nicht zu gelingen. Zwischen Mitte September 2022 und Ende August 2023 benötigte es fünf Versuche, diese Marke zu überwinden. Eine euphorische Studie von JPMorgan löste einen Kursgewinn aus, der das Papier aktuell über der 28 Euro-Marke hält. Die Zins-Lage in den vergangenen Tagen hat aber dafür gesorgt, dass die Kurse generell nachgeben. Hier ist auch HelloFresh keine Ausnahme. Dies führt dazu, dass sich der Kurs von oben bis auf 6,7 Prozent an die 28 Euro annähert. Es ist gut möglich, dass sich der weitere Verlauf an den Niveaus 28 Euro und 34 Euro orientiert und sich mittelfristig eine Seitwärtsrange ausbildet. Die Betrachtung der Kennzahlen zeigt für 2025 einen geplanten Gewinn von aktuell 1,86 Euro pro Aktie, was das erwartete KGV auf 16,48 senkt. Aus diesem Blickwinkel erscheint das Papier günstiger als noch in den vergangenen Jahren.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz: