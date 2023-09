Kavalan sichert sich zum vierten Mal in Folge den Titel ISC World Whisky Producer

TAIPEH, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan wurde bei der international Spirits Challenge 2023 zum "World Whisky Producer of the Year" ernannt, was den vierten Sieg in Folge für dietaiwanesische Destillerie bedeutet. Diese Auszeichnung wurde auf dem ISC Annual Awards Dinner in London verliehen, wo Kavalan als bester Getränkehersteller in seiner Kategorie geehrt wurde.

Die Kavalan Distillery ist zu 75 Prozent mit dem Bau ihres dritten Reifungslagers fertig, einer entscheidenden Erweiterung, die die Reifungskapazität von Taiwans führendem Whiskyhersteller erheblich steigern wird.

Der CEO der King Car Group, YT Lee, sagte, dass das neue Reifungslager einen bedeutenden Schritt nach vorne bedeutet und die globalen Expansionsbestrebungen von Kavalan unterstützen wird.

"In dieser aufregenden Phase der Expansion von Kavalan sind wir mit dem subtropischen Klima der Insel gesegnet, das nicht nur dazu beiträgt, dass unser Whisky schneller reift und komplexer wird, sondern uns auch die Möglichkeit gibt, experimentellere Fässer zu erforschen und damit mehr Möglichkeiten für Innovationen in unserem Whiskyherstellungsprozess zu erschließen."

Die volle Produktionskapazität von Kavalan liegt bei 10 Millionen Flaschen, nachdem die zweite Destillerie im Dezember 2016 in Betrieb genommen wurde, wodurch sich die Anzahl der Kupferdestillen auf 10 erhöhte.

Das neue Lager wird eine Mischung aus Paletten- und Stauholzlagerung sein. Die größten Fässer werden in höheren Etagen auf der Seite liegend als Stauholz gelagert. Kleine Fässer werden aufrecht und fest verschnürt in den unteren Etagen gelagert, um der berüchtigten seismischen Aktivität in Yilan standzuhalten. Wie bei allen Kavalan-Lagern wird es keine Klimakontrolle geben, außer dem Öffnen von Fenstern und Türen, um die Zirkulation zu erhöhen.

Mit dem allmählichen Aufschwung des in- und ausländischen Tourismus wird erwartet, dass die Kavalan Distillery wieder das Niveau vor der Pandemie von 800.000 Besuchern erreicht. Die Kavalan Distillery hat Auszeichnungen erhalten, darunter "Doppel-Gold" und "Gold" für das Distillery Visitor Center und die Distillery Tour, sowie 4 "Gold"-Auszeichnungen für die folgenden Whiskys:

Kavalan Distillery Select No.1 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Informationen zu der Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser in intensiver Feuchtigkeit und Hitze gereifter Whisky speist sich aus dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch Meeres- und Bergbrisen verstärkt. All dies verbindet sich zu Kavalans unverwechselbarer Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Wir haben mehr als 790 Gold- oder höhere Auszeichnungen bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Medienkontakt:

Kaitlyn Tsai / kaitlyn@kingcar.com.tw

Britney Chen / britneychen@kingcar.com.tw

