UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Nach Gesprächen mit europäischen Führungskräften und Regulierungsbehörden aus dem Telekommunikationsbereich erwarte er von der Telekom hinsichtlich der Investitionen auf dem Heimatmarkt keine Überraschungen beim Kapitalmarkttag im Mai 2024, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Barmittelzuflüsse von der US-Tochter T-Mobile US und Aktienrückkäufe auf Konzernebene könnten zu einer Neubewertung der Aktie führen. Tang nennt die Bonner und United Internet als seine bevorzugten Branchentitel. Am Ende der Rangliste stehen BT und KPN./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 19:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 20,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m