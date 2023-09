Porsche, TUI, BASF – Turnaround-Tuesday?

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets , vor. Am Abend besprechen Jürgen Molnar und die Experten von Feingold Research die aktuelle Marktlage im kostenfreien Webinar. Warum sind die Märkte unter Druck, wo gibt es Aussicht auf ein Comeback – Anmeldung …

Wenn jetzt selbst der Ölpreis, der in den vergangenen Monaten nur die Richtung nach oben kannte, fällt, dann ist die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft im Markt deutlich zu spüren. Man könnte auch sagen, in diesen Tagen fällt alles und allen voran der Deutsche Aktienindex, bei dem gestern alle Dämme gebrochen sind. Nächster Anlaufpunkt sind nun die 15.000 Punkte.

Es ging mal wieder schnell, wenn man bedenkt, dass vor nicht einmal zwei Wochen nach der durch die Blume angekündigten Zinspause der Europäischen Zentralbank nur 20 Zähler bis zur 16.000er Marke fehlten. Die Stimmung auf dem Börsenparkett ist schlecht, aber noch nicht zu schlecht, um daraus jetzt schon wieder steigende Kurse abzuleiten. Der Fear & Greed Index des Nachrichtensenders CNN ist zwar im von seinem Sommerhoch bei über 80 Punkten stark zurückgekommen, mit aktuell 37 ist aber noch Luft nach unten in den extrem „ängstlichen“ Bereich.

Vielleicht gibt es noch zu viele Anleger, die auf eine ähnliche Entwicklung an der Börse wie im vergangenen Jahr hoffen, als die Börsen Anfang Oktober ihre Tiefpunkte sahen und von dort aus die Rally starteten. Der DAX liegt seitdem übrigens immer noch mit 30 Prozent im Plus, da sollte auch ein Rutsch um weitere zwei bis drei Prozent langfristig orientierte Anleger nicht allzu nervös machen.

Diese schauen aber auch immer mehr auf die sich auftuenden Alternativen am Markt, sei es mit festverzinslichen Anleihen, die im Zehnjahresbereich in der Eurozone mit 2,8 und in den USA mit über 4,5 Prozent durchaus konkurrenzfähige Renditen abwerfen. Oder auch der Geldmarkt, der zu einem immer attraktiveren Parkplatz für risikolos angelegtes Kapital wird. Da muss man sich wenigstens um eine drohende Rezession und fallende Unternehmensgewinne keine Gedanken machen.