Crash wird kommen, jetzt in Gold, Silber, Bitcoin umschichten, sagt Kiyosaki

"Wissen die Leute denn nicht, dass der Aktienmarkt im Aufwind ist, weil Biden die Schuldenobergrenze angehoben hat? Amerikas Schulden steigen ... also steigt der Aktienmarkt", zitiert Benzinga einen Tweet von Kiyosaki. "Amerika ist pleite."

Der US-Aktienmarkt verzeichnete 2023 beeindruckende Zuwächse und die jüngsten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) übertrafen die Erwartungen. Aber laut Investment-Berater und Finanz-Autor Robert Kiyosaki ist das Bild möglicherweise nicht so rosig, wie es scheint.

Die Besorgnis des Autors über die eskalierende Verschuldung Amerikas wurde von Fitch Ratings bestätigt. Kurz nach diesem Tweet stufte Fitch das langfristige Ausfallrating der USA für Fremdwährungsemittenten von seinem höchsten AAA-Rating auf AA+ herab. Als Gründe für die Entscheidung nannte die Ratingagentur eine "erwartete Verschlechterung der Finanzlage in den nächsten drei Jahren", eine "hohe und wachsende gesamtstaatliche Schuldenlast" und eine "Erosion der Regierungsführung".

Während einige Experten eine sanfte Landung der US-Wirtschaft erwarten, ist Kiyosaki weniger optimistisch. Der erste Schritt sei gewesen, dass die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herabgestuft habe. "Bereiten Sie sich auf eine Bruchlandung vor", twitterte er. "Tut mir leid für die schlechten Nachrichten, aber ich warne seit über einem Jahr davor." Wohin sollten sich besorgte Anleger angesichts dieser eindringlichen Warnung wenden? "Ich bevorzuge immer noch Gold, Silber und Bitcoin", sagte Kiyosaki.

Hier ist ein genauerer Blick auf diese Vermögenswerte.

Gold und Silber

Gold und Silber dienen seit Jahrtausenden als zuverlässige Wertaufbewahrungsmittel. Im Gegensatz zu Fiat-Geld, das in unbegrenzten Mengen produziert werden kann, sind diese Edelmetalle von Natur aus knapp, was sie zu einer wertvollen Absicherung gegen Inflation macht. Während die Gesamtinflation in letzter Zeit gesunken ist, bleiben die Preise für viele lebensnotwendige Güter – wie Lebensmittel und Wohnen – hoch. Wer glaubt, dass weiterhin Inflationsdruck droht, sollte sich diese Metalle einmal genauer ansehen.

Gleichzeitig gelten Gold und Silber seit jeher als sichere Anlagen, die Anlegern eine Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Risiken bieten. In Zeiten politischer Unruhen, Kriege und anderer Krisen wurden Gold und Silber aufgrund ihrer weltweiten Anerkennung und ihres Wertes oft als Zufluchtsort gesucht.

Anleger können sich über börsengehandelte Fonds (ETFs) wie SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) und iShares Silver Trust (NYSE:SLV) in diesem Segment engagieren. In einem Interview Anfang des Jahres sagte Kiyosaki jedoch, dass er "sich von den SLVs oder den GLDs fernhält", weil er "kein Kontrahentenrisiko" haben möchte. Stattdessen bevorzugt er physische Goldbarren.

Bitcoin

Manche sagen, Bitcoin sei das neue Gold. Während Kiyosaki schon lange ein Fan des guten alten gelben Metalls ist, mag er auch Kryptowährungen. Letzten Monat twitterte er: "Bitcoin wird nächstes Jahr auf 120.000 US-Dollar steigen." Wenn man bedenkt, dass Bitcoin derzeit bei 26.077 US-Dollar gehandelt wird, impliziert Kiyosakis Kursziel ein potenzielles Aufwärtspotenzial von mehr als 350 Prozent.

Der Reiz von Bitcoin liegt unter anderem darin, dass sein Gesamtangebot auf 21 Millionen Münzen begrenzt ist. Dies steht im krassen Gegensatz zu Fiat-Währungen, die von Zentralbanken nach Belieben gedruckt werden können.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Bitcoin ist seine Dezentralität, das heißt, es funktioniert unabhängig von Zentralbanken und traditionellen Finanzsystemen. Es kann auch als alternatives Mittel zur Speicherung und Übertragung von Werten dienen, falls die Wirtschaft oder Währung eines Landes ins Stocken gerät – es ist möglich, Bitcoins überall auf der Welt zu senden und zu empfangen.

Heutzutage ist es einfach, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Aber die Kryptowährung ist volatil. Obwohl der Preis von Bitcoin im bisherigen Jahresverlauf um 57 Prozent gestiegen ist, liegt er immer noch um mehr als 50 Prozent unter seinem Höchststand im November 2021.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

