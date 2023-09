Frankfurt (ots) - 27 Prozent der Deutschen nutzen laut der Simon-Kucher

Streaming-Studie Abos von Personen aus anderen Haushalten. Sollten Netflix & Co.

das Nutzen fremder Accounts verhindern, will fast die Hälfte der Betroffenen

selbst ein Abo abschließen. Aber nicht alle sehen Restriktionen gelassen: Mehr

als jeder Dritte würde bei einem Account-Sharing-Verbot den Streaming-Anbieter

boykottieren, jeder Fünfte würde sogar versuchen, die Inhalte illegal zu

streamen. Ein Kompromiss wären rabattierte Unter-Accounts. Ein Großteil der

aktuellen Account-Mitnutzer zeigt sich dafür offen.



- Account-Sharing: 27 % der Deutschen nutzen Abo von Personen aus anderen

Haushalten

- 55 % würden Account-Sharing-Restriktionen bzw. Zusatz-Gebühren für Mitnutzer

akzeptieren

- Sharing-Verbot: 45 % würden Abo kaufen, 35 % Anbieter boykottieren, 20 %

Inhalte illegal streamen

- Rabatte für Unter-Accounts sinnvoll: 86 % der potenziellen Neukunden bereit, 5

Euro zu zahlen

- Anteil deutscher Netflix-Abonnenten mit werbefinanziertem Abo liegt bisher bei

nur 6 %

- Werbe-Abo zahlt sich für Netflix aus: ~60 % sind Neukunden, ~40 % downgradeten

vom normalen Abo

- Kannibalisierungseffekt bei Disney+ Global: Nur ~50 % der Werbe-Abo-Nutzer

sind Neukunden





26. Sept. 2023 - Account-Sharing-Verbote sind für die Streaming-Branche mehrChance als Gefahr. So nutzt laut der Simon-Kucher Streaming-Studie mehr alsjeder Vierte (27 Prozent) ein Abo aus fremden Haushalten, über die Hälfte (55Prozent) würde Restriktionen und Gebühren aber akzeptieren.Abo-Abschlüsse statt Kundenverluste"Dass Account-Sharing-Verbote Streaming-Anbietern schaden, ist ein Märchen",weiß Lisa Jäger, Partnerin und Global Head of Technology, Media & Telco beiSimon-Kucher. "Natürlich sorgen Restriktionen erst mal für Frust. Im Endeffektist aber damit zu rechnen, dass die meisten User mit Verständnis reagieren undAbos abschließen." Gemäß der Studie würde so fast jeder Zweite der aktuellenAccount-Mitnutzer (45 Prozent) selbst ein Abo erwerben.Jeder Fünfte will illegal streamenWie der Rest der Account-Mitnutzer auf ein Verbot reagieren würde? Mehr alsjeder Dritte (35 Prozent) will den jeweiligen Streaming-Anbieter im Fall vonSharing-Restriktionen boykottieren und die Inhalte nicht mehr nutzen. JederFünfte will sogar versuchen, die Serien und Filme des Anbieters illegal zustreamen. "Das klingt trotzig und dramatisch. Für die Streaming-Anbieter istdies aber keine Gefahr", so Jäger. Das habe auch der Quartalsbericht von Netflix