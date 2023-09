Der letzte Bär hat bei dieser Large-Cap-Aktie das Handtuch geworfen

"Während wir glauben, dass Microsoft in der Lage sein wird, GenAI zu monetarisieren, birgt die massive Monetarisierung, die für viele Investoren eine ausgemachte Sache zu sein scheint, unserer Meinung nach ein erhebliches Risiko, sowohl was den Umfang als auch den Zeitpunkt des Nutzens betrifft", so DiFucci.

Amy Hood, Chief Financial Officer von Microsoft, sagte Anfang des Monats auf der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference in San Francisco, dass die Suite von generativen Tools für künstliche Intelligenz schneller als jeder andere Geschäftsbereich in der Geschichte des Unternehmens einen Umsatz von zehn Milliarden US-Dollar erreichen werde.

Guggenheim führt weiter die Probleme mit Microsofts Windows-Produkt als eine der "beunruhigenden Dynamiken" an, die auf der Aktie lasten, zusammen mit "wachsenden Schmerzen im Markt" für das Azure-Cloud-Computing-Geschäft des Unternehmens. Trotz dieses Gegenwinds, so DiFucci, "sehen wir den Monopolstatus dieses Giganten als wertvollen Dreh- und Angelpunkt, den er wie schon so oft in der Vergangenheit nutzen kann."

Dass Guggenheim von seiner bearischen Einschätzung abrückt, unterstreicht den positiven Konsens über Microsoft. Derzeit stufen fast 90 Prozent der von Bloomberg erfassten Analysten die Aktie mit "Buy" ein, während der Rest eine "Hold"-Einschätzung abgibt. Der Empfehlungskonsens für die Aktie – ein Indikator für das Verhältnis von Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen – liegt bei 4,74 von fünf Punkten und ist damit der vierthöchste im Nasdaq 100 Index. Das durchschnittliche Kursziel bietet ein Renditepotenzial von über 23 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Die Microsoft-Aktie hat jedoch in der vergangenen Woche jeden Tag im Minus geschlossen und den größten prozentualen Rückgang innerhalb einer Woche seit Januar verzeichnet. Im Vergleich zum Nasdaq 100 Index liegt die Aktie mit einem Kurszuwachs von 33 Prozent in diesem Jahr leicht unter dem Durchschnitt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion