IFCO erhält die Rezertifizierung Cradle to Cradle Certified Silver für europäische Lift Lock Steigen

MÜNCHEN, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungen, hat erneut das renommierte Cradle to Cradle Certified Silver (Version 3.1) für die IFCO European Lift Lock RPCs erhalten. Zusätzlich zur allgemeinen Rezertifizierung in Silber wurde die Lift Lock-Produktreihe, einschließlich der kürzlich eingeführten Banana Lift Lock RPCs, in der Bewertungskategorie Materialwiederverwendung mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie Soziale Fairness stieg die IFCO-Bewertung von Silber auf Gold.