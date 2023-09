Eschborn (ots) - Die Anzahl der Auszubildenden in Deutschland ist in den letzten

zwanzig Jahren deutlich gesunken. Laut Statistischem Bundesamt sind im Jahr 2000

1,7 Millionen Menschen einer Ausbildungstätigkeit nachgegangen, 2022 waren es

nur noch 1,2 Millionen - ganze 28% weniger. Und tagtäglich beschäftigt das Thema

Fachkräftemangel Wirtschaft und Politik.



Viele Unternehmen sind dennoch positiv gestimmt und wollen weiterhin junge

Menschen ausbilden. 77% der ausbildenden Großunternehmen mit mehr als 500

Beschäftigten beabsichtigen, ihre Stellenanzahl für Azubis zu erhalten oder

sogar aufzustocken, bei Unternehmen ab 250 Beschäftigten sind es 73%. Das geht

aus der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q3 2023 (https://www.randstad.de/hr

-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) hervor. Nur

bei Ausbildungsbetrieben mit weniger als 50 Mitarbeitenden sieht es anders aus,

hier planen rund 41% der Unternehmen, keine neuen Ausbildungsplätze anzubieten.





Große Mehrheit der Unternehmen mit ihren Azubis zufrieden81% der Personalverantwortlichen sind laut der Befragung mit ihrenAuszubildenden zufrieden oder sehr zufrieden. Besonders stark ist dieseWahrnehmung in großen Unternehmen: Hier zeigen sich 89% der befragtenPersonalleiter:innen zufrieden. Doch auch in klein- und mittelständischenBetrieben sind im Schnitt 75% der Befragten mit ihren Auszubildenden zufriedenoder sehr zufrieden.Anders sieht es jedoch bei der Einschätzung der Bewerber:innen aus: Die Qualitätdieser hat sich laut 71% der Befragten in den letzten fünf Jahrenverschlechtert. Insbesondere in Großunternehmen ist diese Sicht weit verbreitet:Hier sind vier von fünf Personalleitern weniger zufrieden mit den Schulabgängernals noch vor fünf Jahren. Doch die Beurteilung der eigenen Auszubildenden zeigt:Wenn die jungen Talente erstmal in der Ausbildung sind, sieht es sehr gut aus.Es kommt nicht nur auf Schulnoten an"Die passenden Nachwuchskräfte zu finden und diese so zu fördern, dass sie ihrvolles Potenzial ausschöpfen können, ist keine leichte Aufgabe - insbesondere,weil viele Nachwuchstalente ihre individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen erstim Laufe der Ausbildung zeigen", kommentiert Sandra Dickneite, als HR Generalistbei Randstad für die Betreuung der Auszubildenden verantwortlich, die Ergebnisseder Befragung. "Dabei kommt es auf einen guten Blick für Potenziale, Offenheitund Empathie im Umgang mit individuellen Stärken und Schwächen an. Wer bei derAusbildung von Nachwuchskräften nur auf Schulnoten und skalierbare Werte schaut,verpasst sicher das ein oder andere Talent. Die Offenheit der erfahrenen