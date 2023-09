Anaqua nimmt in Japan weiter Fahrt auf Neue Führung, Kunden, Lösungen und Headquarter

Boston / München (ots) - Futoshi Saito zum President und Geschäftsführer in

Japan ernannt



Anaqua (https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=Ja

panLeadership2023) , der weltweit führende Anbieter von Technologien für das

Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute Veränderungen in seinem

Führungsteam in Japan bekannt, mit denen das Unternehmen seinen starken

Wachstumskurs in diesem Land fortsetzt. Futoshi Saito wird ab 10. Oktober 2023

als President und Geschäftsführer von Anaqua Japan fungieren. Er wird für die

laufende Geschäftsentwicklung und die Bereitstellung erweiterter Kundenlösungen

in Japan verantwortlich sein.



Saito hatte zuvor Führungspositionen bei LexisNexis als Managing Director für

Japan und Südkorea sowie bei Thomson Reuters (jetzt Teil von Clarivate) als

Leiter des Bereichs IP & Science in Japan inne. Saito hat einen

Bachelor-Abschluss in International Studies von der Dokkyo University und

studierte an der Graduate School of History an der State University of New York

in Albany.