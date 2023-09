Neue Vytal Geschäftsführerin treibt Mehrweg-Innovationen voran (FOTO)

Köln (ots) - Mehrwegangebotspflicht, Verpackungssteuer, Petitionen zum Verbot

von Einweg - in Europa steht eine Zeitenwende an: Es geht um Müllvermeidung,

effiziente Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft. In diesem Umfeld setzt

Vytal als weltweit größtes, digitales Mehrwegsystem konsequent auf Innovation

und verstärkt sich in der Geschäftsführung mit Dr. Josephine Kreische.



Seit Juli ist Dr. Josephine Kreische Teil der Vytal Geschäftsführung. Als

Geschäftsführerin verantwortet sie neben ihren bisherigen Bereichen

Produktentwicklung und Analytics nun auch Tech und Marketing. Die promovierte

Expertin für Digitale Produkte, Data Analytics und Marketing treibt die

Weiterentwicklung von Vytal nah an den Bedürfnissen von Partnern und Nutzern

voran - mit dem Ziel, Mehrweg zum Standard zu machen. Die 34-jährige hat

Start-Up-Erfahrung und trägt dazu bei, Vytal mit den richtigen Tools und agilen

Prozessen für die weitere Skalierung optimal aufzustellen. Die Berufung der

dreifachen Mutter zur Geschäftsführerin unterstreicht Vytals Selbstverständnis

als modernes Unternehmen, in dem unterschiedliche Lebensmodelle nicht als

Hindernis, sondern als Chance für Wachstum verstanden werden.