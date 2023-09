HIVENTURES INVESTIERT IN EIN UNGARISCHES STARTUP, DAS EINE ZUKUNFT OHNE BARRIEREN SCHAFFT

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Access4you bietet detaillierte und

zuverlässige Informationen über die Barrierefreiheit der baulichen Gegebenheiten

für Menschen mit Behinderungen und Immobilienbesitzer. Das 2019 gegründete

Social-Impact-Startup verfügt über ein einheitliches Leitsystem, das Zielgruppen

auf der ganzen Welt bei der Navigation helfen und gleichzeitig die Geschäfts-

und Nachhaltigkeitsziele (ESG) von Unternehmen effektiv unterstützt. Mit einer

Investition in Höhe von 950.000 EUR von Hiventures

(https://hiventures.hu/en/about/about-the-fund-management) , dem größten

ungarischen VC, baut das Unternehmen nun sein Partnernetzwerk in internationalen

Märkten aus.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 15 % der

Weltbevölkerung - etwa 1,3 Milliarden Menschen - eine Behinderung. Um ein

unabhängiges Leben führen zu können, müssen sie planen, bevor sie sich an

unbekannte Orte begeben und dort bewegen.