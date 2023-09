BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 940 auf 760 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler sei mit dem Wachstum der Bruttomargen im zweiten Geschäftshalbjahr hinter der eigenen Zielsetzung zurückgeblieben, schrieb Analyst Matthew Abraham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien Promotion-Aktionen im Schlussquartal. Die Aussichten für eine weiter steigende Profitabilität im neuen Geschäftsjahr seien aber gut./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 4,461EUR gehandelt.