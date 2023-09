Kreislaufwirtschaft Datengetriebene Unternehmen als Vorreiter des grünen Wandels

München (ots) - Drei von vier Unternehmen sind laut der Studie "Europas

Industrie im Wandel" bereits auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft.

Sie kommen damit dem Ziel des vollständig nachhaltigen Wirtschaftens immer

näher. Auffällig dabei: Unternehmen, die bereits ein Product Lifecycle

Management (PLM) einsetzen, gelingt die Transformation deutlich leichter. Sie

gehen zudem davon aus, dass PLM-Lösungen in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen

werden. Für die Studie hat die Produkt-Innovations-Plattform Aras mehr als 440

Top-Entscheider aus 19 europäischen Ländern befragt.



"Die klassische Wegwerfwirtschaft hat ausgedient. An ihre Stelle tritt ein auf

Wiederverwendung und Recycling basierendes Produktionsmodell. Doch damit der

Übergang von der linearen Ressourcenverarbeitung mit der Deponie als Endstation

zur Kreislaufwirtschaft gelingt, müssen Unternehmen ihre Entwicklungs- und

Produktionsprozesse einschließlich der nachfolgenden Recyclingverfahren neu

denken und planen", sagt Jens Rollenmüller, Geschäftsführer von Aras

Deutschland. Ziel müsse es sein, Produkte künftig so zu entwickeln, dass die

einzelnen Rohstoffe möglichst lange im Wertstoffkreislauf verbleiben.