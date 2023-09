Fehler vermeiden und Erfolg erzielen Nico Gebhard teilt die 3 größten Stolpersteine für Immobilienberater (FOTO)

Neuburg an der Donau (ots) - Inmitten von Krisen, hoher Inflation und unsicheren

Zukunftsaussichten bleibt die Nachfrage nach Immobilien als Anlageobjekt

bestehen, allerdings wird es für Dienstleister immer schwieriger, passende

Anlageoptionen für ihre Kunden zu identifizieren. Nico Gebhard ist nicht nur der

Gründer der Unternehmensberatung ICA GmbH, sondern auch selbst erfolgreicher

Immobilienunternehmer und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Immobilienberater,

Finanzdienstleister, Vermögensberater und Makler dabei zu unterstützen, ein

erfolgreiches Immobilienunternehmen aufzubauen. Hier erfahren Sie, welche

Stolpersteine Immobilienberatern auf dem Weg zum Abschluss begegnen und wie sie

dennoch das optimale Kauferlebnis für ihre Kunden schaffen können.



In Zeiten eines schwierigen und hart umkämpften Immobilienmarktes gewinnt die

Investition in Anlageimmobilien mit soliden Mietrenditen und Steuerersparnissen

an Bedeutung. Begrenztes Angebot und steigende Investorenansprüche machen es für

Finanzdienstleister und Immobilienberater immer herausfordernder, potenzielle

Käufer von den Vorteilen ihrer Portfolios zu überzeugen. "Leider verpassen viele

Anbieter Chancen für höhere Umsätze, indem sie immer wieder dieselben Fehler

begehen", betont Nico Gebhard, Gründer der Unternehmensberatung ICA GmbH.