Hagen (ots) - Obwohl sie eine Menge Begeisterung für Beauty-Themen mitbringen,stagnieren Kosmetikstudios viel zu oft an einer bestimmten Entwicklungsstufe -in erster Linie deshalb, weil sie sich nicht als Unternehmen mitWachstumspotenzial und Wettbewerbsfähigkeit sehen. Banu Suntharalingam,Geschäftsführerin von Beautyholic, bringt jedoch frischen Wind in diesestatische Situation: Sie hilft ihren Kundinnen dabei, ein unternehmerischesMindset und zielorientierte Strategien zu etablieren und dieses Plateau zudurchbrechen. Wie aber gelingt das in der Praxis Schritt für Schritt?Obwohl das unternehmerische Potenzial in der Beautybranche weiterhin enorm ist,stoßen etliche Kosmetikstudios viel zu früh an eine Wachstumsgrenze. DerHauptgrund dafür liegt in der Selbstwahrnehmung der Inhaberinnen: Sie verstehensich primär als passionierte Expertinnen für Beauty-Themen, weniger aber alsunternehmerische Akteurinnen mit Wachstumsambitionen. Zwar sind Strategien zurKundengewinnung durchaus vorhanden, jedoch fehlt es an einem unternehmerischenMindset, das für langfristigen Erfolg und Wachstum unabdingbar ist. "Sobald sieauf einer gewissen Stufe angekommen sind, glauben sie fälschlicherweise, siekönnten darüber hinaus nichts mehr erreichen: Damit verschenken sie allerdingsnicht nur eine Menge Potenzial, sondern gefährden auf Dauer auch ihreWettbewerbsfähigkeit - die Konkurrenz schläft schließlich nicht", warnt BanuSuntharalingam, Geschäftsführerin von Beautyholic."Der Schritt vom einfachen Kosmetikstudio hin zum wachstumsorientiertenUnternehmen kann im Grunde jedem gelingen, wenn er die richtige Strategieverfolgt: Mehr und mehr Kosmetikerinnen erkennen das und bauen ein florierendesGeschäft auf", fügt die Unternehmensberaterin hinzu. Aus ihrer Zusammenarbeitmit mittlerweile mehr als 450 Kosmetikstudios aus Deutschland, Österreich undder Schweiz weiß Banu Suntharalingam, dass diese sich ohnehin permanent in derEntwicklung befinden - ob sie nun wollen oder nicht. Dabei bringt jede Phaseihre eigenen Herausforderungen und Probleme mit sich, bei deren Bewältigung dieBeauty-Expertin ihren Kundinnen aktiv unter die Arme greift. Worum es sich dabeiim Detail handelt, verrät sie im folgenden Ratgeber.Phase 1: GründungsstadiumIn der als Gründungsphase klassifizierten ersten Stufe, die monatliche Umsätzevon 0 bis 8.000 Euro umfasst, stehen neue Kosmetikstudios vor einer Vielzahl anHerausforderungen: Hier liegt der Fokus hauptsächlich auf der Auswahl desgeeigneten Behandlungsangebots sowie der Preisgestaltung. Typische Probleme wieunzureichende Behandlungsoptionen, knappe Zeitressourcen und ineffiziente