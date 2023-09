Göttingen (ots) - Sycor ordnet ein, welche SAP-Entwicklungen für Unternehmen

jetzt wichtig sind und wie sie reagieren sollten. Ein Rückblick auf den

DSAG-Jahreskongress in Bremen.



SAP im Mittelpunkt: Vergangene Woche trafen sich Vertretende der SAP, Partner

und anwendende Unternehmen auf dem jährlichen DSAG-Jahreskongress in Bremen. Das

Motto "wunderbar wandelbar" spiegelt die Vielfalt der SAP-Themen gekonnt wider,

doch drei Themen stachen für die Experten des IT-Dienstleisters Sycor besonders

hervor: S/4HANA, Nachhaltigkeit und IT-Security. Auf Wunder darf man bei diesen

Themen nicht hoffen, sagen die SAP-Profis von Sycor. Vielmehr müssen Unternehmen

unbedingt jetzt die richtigen Strategien entwickeln, um zukunftsfähig zu

bleiben.





1. Investitionen für IT-Security sind so hoch wie nieDie Sicherheit der eigenen Systeme ist wichtiger denn je, denn die Gefahr vonaußen wird immer größer, das merken auch SAP-Anwendende. Deshalb nahm diesesThema auf dem diesjährigen DSAG- Jahreskongress einen großen Platz ein. DasERP-System ist das Gehirn eines Unternehmens und damit besonders schützenswert.Aber was ist mit der Infrastruktur drumherum? Sicherheit muss immer ganzheitlichbetrachtet werden, finden die IT-Beratenden der Sycor: Anwendungen undInfrastruktur sind immer voneinander abhängig und verbunden. Insofern erfordertes ein Gesamtkonzept. Für eine umfassende Sicherheits-Strategie müssen alleschutzbedürftigen Bereiche analysiert werden. Die Bandbreite reicht dabei vomSchutz der Infrastruktur - selbst gehostet oder in der Cloud - bis hin zurFunktionstrennung im ERP-System, um die Möglichkeit von betrügerischenAktivitäten zu erschweren.2. Nachhaltigkeit wird zum kritischen Erfolgsfaktor in UnternehmenBisher wurde das Thema Nachhaltigkeit vor allem im Kontext der ökologischenVerantwortung gesehen, nun kommt seit einiger Zeit noch der wirtschaftlicheAspekt dazu. Kunden fordern von Lieferanten zunehmend Nachweise über einennachhaltigen Umgang mit Ressourcen und machen dies oft zur Bedingung vonGeschäftsbeziehungen. Es ist abzusehen, dass auch der Gesetzgeber Unternehmenimmer mehr in die Pflicht nimmt, nicht nur nachhaltig zu handeln, sondern diesauch nachzuweisen. Gute Beispiele hierfür sind dasLieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder das ESG-Reporting(Environmental-, Social- und Governance-Reporting). Den zunehmenden Fokus undBedarf sieht die SAP bei ihren Kunden täglich und unterstützt deshalb mitLösungen u.a. für das ESG-Reporting. Mit externer Hilfe geht's oftmals nochschneller: Denn die erforderlichen Daten sind meist nicht nur im ERP (EnterpriseResource Planning), sondern in den unternehmensinternen Silos verteilt, zeigen