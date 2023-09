Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Die deutsche Wirtschaft beschäftigt sich bereits intensiv mitden Einsatzmöglichkeiten und Chancen eines Digitalen Euro. Denn die Mehrheit derUnternehmen ist überzeugt, von der digitalen Währung profitieren zu können,braucht dafür aber die Unterstützung der Banken. Auch politische Gründe sprechenaus Sicht der Wirtschaft für die Einführung der Währungsinnovation: So sind 87Prozent davon überzeugt, dass ein Digitaler Euro dazu beiträgt, europäischeWerte zu sichern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Unternehmensbefragung der aufFinanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro."Der Digitale Euro birgt ein enormes wirtschaftliches und politisches Potenzial.Um dieses auszuschöpfen, müssen alle Akteure frühzeitig in die Planungeneinbezogen werden", sagt Eric Neumann von der Cofinpro AG. Die aktuellenStudienergebnisse belegen ein großes Interesse der Wirtschaft, auch wenn dietechnische Ausgestaltung der Projekte noch offen ist: "Zwei Drittel derDienstleister, und mehr als die Hälfte der Industrieunternehmen beschäftigensich bereits mit den Einsatzmöglichkeiten des Digitalen Euro, es werden sogarschon konkrete Anwendungsfälle definiert. Jetzt müssen Politik undFinanzwirtschaft nachziehen, um die Use Cases mit Leben zu füllen. Denn diebisher von der EZB definierten Use Cases des Digitalen Euro gehen noch nichtüber die Anwendungsfälle existierender Bezahlverfahren hinaus."Ein zentrales Ergebnis der Studie: Mit der neuen digitalen Zentralbankwährungverbindet sich die Hoffnung, im Zahlungsverkehr eine Alternative zu dendominierenden US-amerikanischen Karten- und Zahlungsanbietern aufzubauen. "Mehrals 80 Prozent der Unternehmen halten es für wichtig, die Abhängigkeit vonZahlungsdienstleistern außerhalb der EU zu verringern. Und fast neun von zehnstimmen der Aussage zu, mit dem Digitalen Euro ein Gegengewicht zu anderenstaatlichen oder privaten digitalen Währungen zu schaffen, die europäische Werteuntergraben könnten. Diese Kombination aus wirtschaftlichen und politischenErwägungen unterstreicht die Bedeutung des Projekts", so BranchenexperteNeumann. Weltweit arbeiten einer aktuellen Umfrage der Bank für InternationalenZahlungsausgleich zufolge 90 Prozent der Notenbanken an Projekten zur Einführungvon digitalem Zentralbankgeld. Bis 2030 könnten so 24 staatlicheDigitalwährungen existieren.Die Anwendungsmöglichkeiten bestimmen den ErfolgAm 18.Oktober 2023 will die EZB erste Details zur Ausgestaltung des Digitalen