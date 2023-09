Laut einer LexisNexis Risk Solutions-Studie belaufen sich die Kosten für Financial Crime Compliance für Finanzinstitute weltweit auf mehr als 206 Milliarden US-Dollar

- Fast alle Finanzinstitute berichten über steigende Financial Crime

Compliance-Kosten in den letzten 12 Monaten

- Kosten entsprechen 3,33 Dollar pro Monat für jede Person im erwerbsfähigen

Alter weltweit



LexisNexis® Risk Solutions hat seinen alljährlichen True Cost of Financial Crime

Compliance Report veröffentlicht. Der Report zeigt, wie Finanzinstitute die

Kosten und Herausforderungen bewältigen, die mit den sich ständig

weiterentwickelnden Financial Crime Compliance-Vorschriften einhergehen. Die

Ergebnisse spiegeln die Erfahrungen von 1.181 Experten im Bereich Financial

Crime Compliance aus einer Reihe von kleinen, mittleren und großen Unternehmen

in den USA/Kanada, APAC, EMEA und LATAM wider.