Berlin (ots) - Nicklas Spelmeyer ist Geschäftsführer der eCommerce.de ConsultingGmbH. Mit seinem Coaching-Programm FBA Unstoppable hilft er seinen Teilnehmerndabei, ihr Business beim Onlinehändler Amazon aufzubauen und damitdurchzustarten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Coaching-Programm FBAUnstoppable abläuft und welchen Erfolg das Coaching bei Kunden erzielte.Der Onlinehändler Amazon legt Jahr für Jahr beeindruckende Umsatzsteigerungenhin. Kein Wunder also, dass so viele Menschen versuchen, ein Stück vom Kuchenabzubekommen. Dafür eignet sich das FBA-Business besonders gut. FBA bedeutet"Fulfillment by Amazon", also "Versand durch Amazon". Hauptsächlich geht esdabei darum, dass der Online-Riese die Lieferung und Verpackung, die Lagerung,aber auch Rücksendungen und den Kundensupport übernimmt. Der Unternehmerhingegen kümmert sich um das Produktangebot und dessen Präsentation. DieUmsatzmöglichkeiten locken zahlreiche Menschen zumindest in die nebenberuflicheSelbstständigkeit. Doch der Erfolg lässt häufig auf sich warten. "DieUnternehmer hangeln sich von Schritt zu Schritt, ihnen fehlt jedoch derÜberblick über das große Ganze", erklärt Nicklas Spelmeyer, der Geschäftsführerder eCommerce.de Consulting GmbH und Gründer von FBA Unstoppable."Wer wirklich in diesem Bereich durchstarten will, braucht einen strategischenÜberblick. Egal, ob es sich um die Suche nach dem richtigen Produkt, das Findenguter Hersteller und Spediteure oder ein gutes Marketingkonzept handelt - allesmuss passen und aufeinander abgestimmt sein", so der FBA-Experte weiter. NicklasSpelmeyer ist selbst seit über drei Jahren erfolgreich auf Amazon als Verkäuferunterwegs. Sein Wissen aus eigener Erfahrung gibt er heute in Form von seinemCoaching-Programm FBA Unstoppable an andere Interessierte weiter. Wie gut dasfunktioniert, belegen zahlreiche begeisterte Kundenstimmen.FBA Unstoppable - das steckt dahinterNicklas Spelmeyer befand sich vor seinem Business in einemAngestelltenverhältnis. Sein Job ernährte ihn zwar, erfüllte ihn aber nicht - erwollte mehr, hat nach einem Weg gesucht, sich seinen Traum zu verwirklichen undstieß so auf Amazon FBA. "Ich stellte mir eines Tages die folgende Frage: Amazonhat jeden Tag Millionen von Kunden - warum sollte man diesen Menschen nicht dasverkaufen, was sie ohnehin gerade suchen?", erzählt Nicklas Spelmeyer. "Ich habealso meinen Mut zusammengenommen, viel Arbeit, Zeit und Energie investiert undmein erstes Produkt auf Amazon verkauft." Und das hat sich gelohnt: Nach nur