Bis vor kurzem verzeichnete die Aktie des Rüstungskonzerns noch eine überaus robuste Kursentwicklung. Sie stemmte sich dabei sogar gegen die Marktunbilden. Die letzten Handelstage zeigten aber, dass auch Rheinmetall nicht „immun“ gegen die aktuelle Gemengelage ist. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (18.09.) bot sich noch ein ganz anderes Bild. Rheinmetall strotzte vor Kraft und sprang über die Marke von 260 Euro. Der Weg in Richtung 280 Euro schien geebnet. Entsprechend hieß es unter anderem „[…] Nach einer Seitwärtsbewegung in den Grenzen 242 Euro bis 253 Euro setzte die Aktie nun kürzlich zum Ausbruch aus dieser Range an. Aktuell übt Rheinmetall massiven Druck auf die Widerstandszone um 260 Euro aus. Ein erfolgreicher Vorstoß würde zumindest die Tür in Richtung 280 Euro öffnen. Kurzum. Rheinmetall profitiert von einem robusten Nachrichtenfluss. Der Markt honoriert die aktuelle Nachrichtenlage. Aus charttechnischer Sicht muss es unverändert darum gehen, den Widerstandscluster um 280 Euro aufzubrechen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 260 Euro könnte die Weichen hierfür stellen. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 240 Euro zu verorten.“



Rheinmetall musste den Vorstoß über die 260 Euro abbrechen. Gewinnmitnahmen kamen auf. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage fiel das Ganze in sich zusammen. Nun gilt es!

Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes erwarten.

Für die Aktie muss es darum gehen, möglichst rasch Stabilität in die Kursentwicklung zu bekommen. Ein Konsolidierungsboden sollte möglichst noch oberhalb von 242 Euro / 240 Euro gefunden und ausgebildet werden. Anderenfalls könnte es für die Rheinmetall-Aktie ungemütlich werden.

Kurzum. Der Vorstoß über die 260 Euro nahm ein jähes Ende. Für die Rheinmetall-Aktie muss es nun darum gehen, oberhalb von 240 Euro Halt zu finden. Ein Rücksetzer unter die 240 Euro würde ein neues Verkaufssignal auslösen. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 232 Euro oder gar in Richtung 220 Euro drohen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über die 280 Euro.