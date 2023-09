Spitch erwartet weiterhin zweistelliges Wachstum für 2023 und die Folgejahre / Gartner Prognose bestätigt weiteres starkes Wachstumspotenzial

Frankfurt / Zürich (ots) - Spitch, der führende international tätige Hersteller

von KI-basierenden Sprach- und Textdialogsystemen, hat seit seiner Gründung vor

neun Jahren kontinuierlich ein starkes Wachstum zu verzeichnen. Mittlerweile

werden Spitch-Lösungen weltweit von einer großen Zahl an prominenten Unternehmen

sowie von Institutionen der Öffentlichen Hand zur Effizienzsteigerung bei der

direkten Kommunikation mit ihren Kunden eingesetzt. Spitch rechnet für 2023 und

die Folgejahre weiterhin mit zweistelligen Wachstumsraten.



Diese Wachstumserwartungen werden von einer aktuellen Prognose des renommierten

Marktanalysten Gartner Consulting gestützt. Laut Gartner werden die weltweiten

Ausgaben für Contact Center (CC) und Contact Center Conversational AI sowie für

virtuelle Assistenten im Jahr 2023 voraussichtlich 18,6 Milliarden US-Dollar

erreichen, was einem Anstieg von 16,2 Prozent gegenüber 2022 entspricht.





Gemäß Gartner treiben die Segmente Contact Center as a Service undConversational AI sowie Virtual Assistants das Wachstum an: "Der globale Marktfür Conversational AI und virtuelle Assistenten ist das am schnellsten wachsendeSegment in der Contact Center-Prognose und wird bis 2024 um 24 Prozent wachsen.Die Investitionen in Conversational AI-Funktionen nehmen zu, da ContactCenter-Entscheidungsträger darauf bedacht sind, Conversational AI als Teil einerlangfristigen Strategie einzusetzen, um die Abhängigkeit von Live-Agenten zuverringern. Während die Anzahl der Kundenservice-Interaktionen, die von KIbeeinflusst werden, weiter zunimmt, werden die meisten dieser Interaktionendurch KI ergänzt und nicht vollständig an einen virtuellen Agenten übertragen.Insgesamt schätzt Gartner, dass im Jahr 2023 etwa 3 Prozent der Interaktionendurch KI abgewickelt werden. Dies dürfte einer Steigerung um 14 Prozent bis 2027entsprechen."Megan Marek Fernandez, Director Analyst bei Gartner kommentiert dieseEinschätzung wie folgt: "Die kurzfristigen Wachstumsraten der Investitionen inContact Center und Contact Center Conversational AI und virtuelle Assistentenwerden voraussichtlich zurückgehen, da die Volatilität des Geschäfts zu längerenEntscheidungszyklen führt. Längerfristig werden die generative KI und diezunehmende Reife der Conversational AI von Contact Center-Plattformen dasWachstum beschleunigen, da die Verantwortlichen für das Kundenerlebnis (CustomerExperience, CX) versuchen, gleichzeitig die Effizienz der Kundenserviceprozesseund das allgemeine Kundenerlebnis zu verbessern."