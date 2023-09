Düsseldorf (ots) -



- Die beiden Unternehmen leiten damit den größten Wandel hin zu Cloud-basierten,

offenen Mobilfunknetzen ein, die den Wert von 5G-Netzen durch neue

Funktionalitäten und Schnittstellen ausschöpfen.

- Die Zusammenarbeit von Ericsson und Telefónica auf Konzernebene wird die

Vorteile von Cloud-nativen Netzen, die auf standardisierten

ORAN-Schnittstellen aufbauen, mit branchenweitem, hochleistungsfähigem und

kosteneffizientem Cloud RAN in Form von Testinstallationen in Europa zur

Geltung bringen.

- Durch die Nutzung der bestehenden 5G-Infrastruktur als Grundlage wird die

Zusammenarbeit die RAN-Entwicklung beschleunigen, da beide Unternehmen, die

Cloud-RAN-Technologie gemeinsam testen, einsetzen und weiterentwickeln wollen



Ericsson (NASDAQ: ERIC) und die Telefónica S.A. haben eine Absichtserklärung

unterzeichnet, um die Einführung eines zunehmend offenen Netzes zu

beschleunigen, das auf der Cloud-RAN-Architektur von Ericsson aufbaut.





Telefónica und Ericsson werden außerdem untersuchen, wie Cloud-RAN-Standorte miteinem hohen Automatisierungsgrad eingerichtet werden können. Dabei verwenden sieAnsätze, die sich in Cloud-Ökosystemen bereits bewährt haben. Dazu gehörtbeispielsweise die Nutzung von rApps in der RAN Intelligent Controller (RIC) undeiner sogenannten Service-Management-and-Orchestration-Architektur (SMO), umRadio Access Network (RAN) Lösungen zu verbessern.Enrique Blanco, Telefónica Global CTIO, sagt: "Wir freuen uns, unsere Kräfte mitEricsson zu bündeln. Diese Zusammenarbeit bringt das Beste beider Unternehmenzusammen und ermöglicht es uns, die neuesten Fortschritte bei Virtualisierungs-und Cloud-Technologien zu nutzen. Der Übergang des Netzes zu einemsoftwarebasierten Betrieb und die Entwicklung zu offenen und disaggregiertenNetzarchitekturen werden die Flexibilität erhöhen, neue Netzarchitekturen und-modelle ermöglichen und Innovationen fördern."Ericsson Cloud RAN bietet Mobilfunkanbietern vielfältige Möglichkeiten. Zumeinen können sie mit dieser Technologie Makronetze aufbauen, zum anderen ihreAnwendungen ausbauen.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks, Ericsson, sagt:"Diese Zusammenarbeit mit der Telefónica zielt darauf ab, die Entwicklung undden Einsatz von Cloud-nativen offenen Netzen zu beschleunigen. Dies wird einoffenes Ökosystem für Innovationen ermöglichen und die Art und Weise, wie wirüber den Wert von Netzen denken, verändern, indem neue Fähigkeiten durchstandardisierte APIs zugänglich gemacht werden. Die jüngste Entwicklung derO-RAN Alliance ermöglicht es uns, Hochleistungsnetze auf der Grundlage vonOpen-RAN-Standards in großem Maßstab aufzubauen."Ericsson Cloud RAN basiert auf einer offenen, standardisierten Architektur fürweltweite Konnektivität und ist vollständig kompatibel mit dem eingesetztenEricsson Radio System Portfolio, was Mobilfunkanbieter unterstützen wird, ihreNetze in die Architektur ihrer Wahl zu entwickeln.